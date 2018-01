Deel dit artikel:











1942: brand legt gereformeerde kerk in Harderwijk in de as De kerk in brand - Stadsmuseum Harderwijk

HARDERWIJK - Het is zondagmiddag 25 januari 1942, rond kwart over drie ´s middags als er brand wordt ontdekt in de voormalige gereformeerde kerk in Harderwijk. De kerk is in gebruik als voedselopslag, er liggen tonnen aardappels opgeslagen. Hoewel de brandweer snel ter plaatse is, staat de kerk dan al in lichterlaaie.

Bij het blussen krijgt de brandweer hulp van een paar Duitse militairen. Ze kunnen helaas niet voorkomen dat een vrachtwagen en auto die in de kerk staan verloren gaan. Maar, ondanks hinder van sneeuw en ijs, is de brand snel meester. Daardoor is een groot deel van de aardappelvoorraad gered. Waarschijnlijk is de brand ontstaan doordat de vloer vlakbij de kachels in brand is gevlogen. De kachels moeten branden omdat het ijskoud is en zo te voorkomen dat het opgeslagen eten bevriest. De kerk wordt na de brand gesloopt. De uitgebrande kerk gereformeerde kerk - Stadsmuseum Harderwijk