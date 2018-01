Jonge voetballers spelen voor talentscouts in Wijchen

Ongeveer 125 voetballers tot 19 jaar hebben zich gemeld voor de Jonger Oranje Talentendag op sportcentrum Arcus in Wijchen. In teams van 4 spelen ze meerdere wedstrijdjes. Dat gebeurt onder toeziend oog van scouts van NEC en FC Oss, die altijd op zoek zijn naar talent.

'Je ziet sommige kinderen hier, die hebben een drive en een persoonlijkheid om er echt helemaal voor te gaan', zegt voetbalscout Patrick Koolen. 'Ik word zo blij als ik dit zie, ik zie ontzettend veel talent.' Een van die talenten is de 7-jarige Sereno, die het liefst als spits speelt. 'Dan kun je het meeste scoren', zegt het Nijmeegse jongetje.

Persoonlijkheid

De scouts kijken vooral hoe de jonge talenten omgaan met verlies. Koolen: 'Gaat hij in zak en as zitten huilen, of herpakt hij zich en denkt hij: de volgende keer schiet ik hem er wel in? Bij NEC geloven we dat persoonlijkheid het verschil maakt tussen een leuke voetballer en een jongen die misschien wel profvoetballer kan worden.'

Wedstrijd tegen de profs

Het hele jaar door en kriskras door het land worden Jonger Oranje Talentendagen georganiseerd. Ook uit de dag in Wijchen komt een toernooiwinnaar, die doorgaat naar de landelijke finale. De winnaars van de finale mogen zich meten tegen een prof-elftal, bijvoorbeeld tegen Vitesse. Die finale wordt in juni gespeeld bij Fortuna Wormerveer.