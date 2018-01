Deel dit artikel:











In 1946: achtergebleven munitie ontploft in Nijmegen De rouwadvertentie in de Gelderlander - Regionaal Archief Nijmegen

NIJMEGEN - Ook na de bevrijding vallen er nog slachtoffers als gevolg van de oorlog. Zo ook op 23 januari 1946. De 48-jarige Willem Ulrich vervoert samen met een paar anderen achtergebleven munitie van Berg en Dal naar Nijmegen. Op de Berg en Dalseweg in Nijmegen ontploft de boel waardoor Willem Ulrich om het leven komt. Vijf dagen later is hij begraven op het rooms-katholieke kerkhof aan de Nijmeegse Groenestraat.

De zoon van een van de andere mannen die de munitie transporteert heeft dit verhaal op de site noviomagus.nl beschreven, op oorlogsdodennijmegen.nl staat de gebeurtenis ook vermeld.