"Dekt u tegen oorlogsmolest" De advertentie voor de verzekering - Streekarchivariaat Noordwest Veluwe

HARDERWIJK - In het Streekblad voor Harderwijk en omstreken staat op zaterdag 24 januari 1942 een advertentie van het Algemeen Onderling Waarborg Genootschap Renovatum. Lezers worden opgeroepen zich vooral te verzekeren tegen oorlogsschade aan gebouwen en inboedels. In de winter van 1942 kunnen alle schades nog ruimschoots betaald worden, maar of het fonds de grote schade later in de oorlog ook heeft kunnen vergoeden is niet bekend.