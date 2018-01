VIDEO Jongeren stonden op balkon te springen waarna het instortte tijdens jaarwisseling

Drie jongeren moesten in het ziekenhuis aan hun verwondingen worden behandeld.

Op het filmpje dat op WhatsApp circuleert is te zien hoe de jongeren springend aftellen tot het nieuwe jaar. Een paar seconden daarna stort het balkon, en de jongeren, naar beneden vanaf de eerste verdieping. 'Die springende jongeren moet het balkon gewoon kunnen hebben', zegt deskundige Wico Ankersmit.

Nagels zijn bijna doorgeroest

Het is nog niet vastgesteld waardoor het balkon instortte, maar Wico Ankersmit van de Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland heeft de beelden en foto's van het incident bekeken. 'Het is een traditioneel houten balkon. Je ziet dat de nagels waarmee het hout aan het gebouw is verankerd bijna zijn doorgeroest.' Volgens Ankersmit gaat het om achterstallig onderhoud. 'Het is een probleem dat duizenden balkons in heel Nederland hebben. Je auto heeft onderhoud nodig en balkons ook, maar dat wordt vaak niet gedaan.'

Update: Gemeente Arnhem: houtrot oorzaak instorten balkon tijdens jaarwisseling

Achterstallig onderhoud of verborgen gebrek?

Hoe vaak een balkon onderhoud nodig heeft, is volgens Ankersmit lastig te zeggen omdat dat per type balkon verschilt. Ook is het lastig van de buitenkant te beoordelen. 'Er is geen wetgeving voor. Technisch gezien is het achterstallig onderhoud, maar als je het een verborgen gebrek noemt zit je er ook niet ver naast.'

