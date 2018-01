Narcissen komen al boven de grond, mogelijk een record

ARNHEM - De narcissen komen alweer boven de grond, zo zien we op een foto die E. van Niekerk maakte in Arnhem. 'We stevenen af op een recordjaar qua vroege bloei', zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit.

'Aan de ene kant is het verrassend dat de narcissen nu alweer in de knop staan, maar aan de andere kant ook niet', zegt Arnold van Vliet, ook bekend van Natuurkalender.nl. Ook de hazelaars en elzen zijn al zeer vroeg in bloei gekomen, waardoor hooikoortspatiënten met kerst al last konden krijgen van pollen.

Sneeuwklokjes zijn ook vroeg

Op Natuurkalender.nl is op 1 januari ook al een melding binnen gekomen van een bloeiend sneeuwklokje. 'Na de net wat koudere temperaturen in september en oktober, kwamen oktober, november en december op de vierde plaats van warmste ooit. Dat zorgt voor de vroege bloei, het is bizar warm geweest.'

Volgens Van Vliet gaan de hoge temperaturen records breken. 'Ik heb het nog niet eerder meegemaakt dat voor de jaarwisseling de helft van de hazelaars al in bloei is. Bij mijn schoonouders zag ik de sneeuwklokjes ook al met de kopjes boven de grond komen.'

Voorbode van de voorlente

Van Vliet spreekt over de tekenen van de voorlente, een term uit Duitsland. 'Bloeiend speenkruid, hazelaar, elzen en sneeuwklokjes zijn voorbodes van de voorlente. Dit zijn voor mij als bioloog fascinerende verschijnselen. Kijkend naar het bredere plaatje, zijn dit signalen van het sterk opwarmende klimaat waar we ons ernstig zorgen over moeten maken.'

