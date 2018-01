Referenda afschaffen? In Nijmegen willen ze er juist meer!

NIJMEGEN - Waar de landelijke politiek bezig is met het afschaffen van het raadgevend referendum, moeten er in Nijmegen juist meer komen. Dat wil de lokale politieke partij VoorNijmegen.NU. Twee per jaar, als het even kan.

Elke derde woensdag in maart en september wordt referendumdag in Nijmegen, als het aan de partij ligt. Het staat bovenaan in een lijst met standpunten in het verkiezingsprogramma.

Als 500 Nijmegenaren gezamenlijk over een onderwerp een referendum aanvragen, zal de gemeenteraad daar een uitspraak over doen.

Als een meerderheid van de raad het er over eens is dat het onderwerp geschikt is voor een referendum hebben de initiatiefnemers een maand om voldoende handtekeningen te verzamelen. Daarna wordt het onderwerp meegenomen op de eerstvolgende referendumdag.

3.846 handtekeningen, altijd prijs

De kiesdeler (het aantal benodigde stemmen per te behalen zetel) is in dit geval voldoende. In 2014 was dat 1923 stemmen. Als de raad uitspreekt dat het onderwerp niet geschikt is voor een referendum, staat het de initiatiefnemers vrij om 3.846 handtekeningen (twee maal de kiesdeler) te verzamelen, waarna het onderwerp alsnog meegenomen wordt op de eerstvolgende referendumdag.

Als 10 procent van de gemeenteraad (verdeeld over minimaal twee fracties) een raadsvoorstel geschikt vindt voor een referendum, zal besluitvorming door de raad worden uitgesteld en zal het onderwerp meegenomen worden op de eerstvolgende referendumdag.

VoorNijmegen.NU pleit in het verkiezingsprogramma onder meer ook voor een gekozen wethouder, een Waalkade zonder stadsbussen en auto's en de terugkeer van de spoorlijn tussen Nijmegen en het Duitse Kleve.