Politie vraagt publiek te helpen in zoektocht naar identiteit dode man Eibergen

EIBERGEN - In de Berkel bij Eibergen is dinsdagmiddag een dode man aangetroffen, meldt de politie. Dat gebeurde rond 13.50 uur.

De politie doet onderzoek naar de identiteit van de man en of er sprake is van een misdrijf.

De politie zei dinsdagavond op Facebook nog op zoek te zijn naar de identiteit van een blanke man. Hij is ongeveer 1.80 meter lang, heeft donker blond/bruin kort haar en een fors postuur. Hij droeg een wit/blauw geblokte blouse, donkerblauwe spijkerbroek van het merk Lee, een zilveren analoge horloge merk Jacques Lemans met leren bandje en zwarte Adidas sportschoenen maat 43 1/2.

Ook krijgt de politie graag tips als mensen een onbeheerd voertuig of fiets zien staan in de omgeving van Rekken, of het buitengebied richting Duitse grens.