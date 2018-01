De uittips van Esther: nieuwjaarsduik voor honden, winterverhalen en klootschieten

ARNHEM - Het is weekend! Weer of geen weer, je kunt er gewoon weer lekker opuit. Er is van alles te doen in onze provincie en dit zijn onze tips:

Winterverhalen in het kasteel

In Kasteel Museum Wijchen kun je onder het genot van chocolademelk en speculaas genieten van winterverhalen. De verhalen worden zaterdag en zondag voorgelezen om 14.00 en 15.00 uur.

Klootschieten in Laren

In Laren wordt zaterdag een Nieuwjaarsklootschiettoernooi georganiseerd. Er wordt geschoten in verschillende klassen. De start is om 13.30 bij Brasserie de Mölle.

Speciaal feest voor koningen

Wil je een keer écht het feest van Driekoningen vieren, dan kan dat dit weekend in Museumpark Orientalis. In het park lopen zaterdag levensechte koningen rond. Zij vertellen het verhaal van de drie wijzen uit het oosten die het kindeke Jezus bezoeken. Kinderen die verkleed gaan als koning of wijzen uit het oosten mogen gratis naar binnen.

Nieuwe expositie in Tiel

In Tiel is vanaf dit weekend de expositie van kunstenaar Ad Arma te bezoeken. Arma woonde jarenlang in Haaften en behoort al jaren tot de meest gelauwerde kunstenaars van het land. De expositie is in gebouw Zinder, het nieuwe Centrum voor de Kunsten in Tiel. De tentoonstelling is tot en met 4 februari te zien.

Nieuwjaarsduik voor honden

Wil je er zaterdag met je hond opuit, dan is de nieuwjaarsduik speciaal voor honden in Millingen misschien wel wat voor jullie. Voor de 13de keer wordt de nieuwjaarsduik bij restaurant De Gelderse Poort gehouden. De duik start om 12.00 uur.

Sportief begin van het jaar

Wil je het jaar sportief beginnen dan kan dat dit weekend helemaal. Echte bikkels kunnen namelijk zondag van start gaan bij de Survivalrun in Beltrum. Ploeteren over de weilanden, klimmen over hindernissen en springen over sloten. Er zijn verschillende afstanden. Ook zijn er speciale parcours voor de jeugd.

In Beusichem kun je zondag meelopen bij de Meentcross. Tijdens de cross loop je onder meer over grasvelden, heuveltjes en een zandstrand. Je kunt afstanden lopen van 1.5 tot 9 kilometer.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. UIT met Esther is in 2018 vanaf 11 januari weer elke donderdag te zien om 17.20 uur op TV Gelderland. Elk uur wordt de uitzending herhaald.