School Meteren zet alles op alles om maandag weer open te gaan

METEREN - Het is een geregel van jewelste, maar de Meester Aafjesschool in Meteren zet alles op alles om volgende week maandag weer open te gaan. Een grote brand verwoestte oudejaarsdag een deel van de school.

'Twee kleuterlokalen zijn helemaal afgeschreven', vertelt directeur Willem Snel. Andere lokalen hebben rookschade opgelopen.

'Het wordt behelpen'

Elders in het gebouw worden ruimtes gecreëerd waar leerlingen les kunnen krijgen. De buitenschoolse opvang in hetzelfde pand moet daarvoor een beetje inschikken. 'Het wordt behelpen.'

Maar dan is de school er nog niet. 'Het meubilair moet worden schoongemaakt. Daar zijn we nog wel het hele weekend mee bezig.' Ook moeten spulletjes worden vervangen die door de brand verloren zijn gegaan. 'Bedrijven komen ons bijstaan.'

Huilende leerkrachten

Snel is er maar druk mee. 'Je wil niet weten wat er allemaal bij komt kijken. Elke 5 minuten spreek ik wel iemand. Van allerlei organisaties, de pers, de gemeente, ouders. En leerkrachten staan huilend bij me. Er is zoveel emotie, dat kunt u niet bevatten.'

De politie meldt dinsdag dat ze op zoek is naar getuigen.

