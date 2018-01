Windmolenplan langs de Maas bij Nederasselt stilgelegd

NEDERASSELT - De stekker is uit het plan getrokken om windmolens langs de Maas de plaatsen. Om dat de inwoners van Nederasselt en Overasselt bijna allemaal tegen waren en ze ook aan de overkant van de rivier in het Brabantse Grave mopperden.

De actiegroep Windkracht Heumen meldt dat dit blijkt uit contacten met de gemeente. De fikse weerstand tegen het plan en de kleine kans dat er een vergunning afgegeven zal worden, zouden de oorzaak zijn van de stap.

Het betekent in ieder geval uitstel. Of het plan definitief van de tafel is moet nog duidelijk worden. Windkracht Heumen blijft daarom naar eigen zeggen alert. De actiegroep heeft ook nog maar even gecheckt hoe de wind in de lokale politiek waait, en of die misschien wat is gedraaid.

Wind gedraaid

Democraten Gemeente Heumen en de VVD zagen de komst van een windmolenpark langs de Maas tussen Nederasselt en Overasselt al niet zitten. Het twijfelende CDA is nu ook om.

In een reportage van Omroep Gelderland in de nieuwsuitzending op tweede kerstdag stelde CDA-fractievoorzitter Rob de Graaf nog dat die windmolens daar best zouden kunnen staan. 'Die locatie langs de Maasoever kan best', zei de politicus toen. 'Mensen zijn vaak tegen iedere verandering. Als de windmolens er op een gegeven moment staan, dan zijn mensen er snel aan gewend.'

Draagvlak ontbreekt

Vlak voor de jaarwisseling voelde het CDA de behoefte om daar op terug te komen. 'Aangezien er op dit moment onvoldoende draagvlak is bij de bevolking van zowel Overasselt als Nederasselt vinden wij van het CDA het niet wenselijk om in te stemmen met deze windmolens.' Daarmee is een meerderheid van de gemeenteraad tegen windmolens in de uiterwaarden langs de Maas.

Een ruime meerderheid (84%) van de inwoners in beide dorpen is ronduit tegen de komst van de windmolens. Ook de buren aan de overkant van de rivier zijn boos. De gemeenteraad van het pittoreske vestingstadje Grave nam unaniem een motie aan die de plannen van de Heumense overburen zou moeten stoppen.

