'Pepijn Lijnders heeft een groot voetbalintellect'

Lijnders was sinds de komst van de Duitser Klopp in 2015 diens rechterhand bij Liverpool. Klopp schrijft op de site van de Engelse club dat hij gemengde gevoelens heeft bij het vertrek van Lijnders naar Nijmegen: 'Ten eerste vind ik het jammer zo'n waardevol lid van ons team en briljant persoon te verliezen. Maar hoe graag we hem ook hier zouden houden, ik ben blij voor hem dat hij zo'n mogelijkheid krijgt.'

Omroep Gelderland sprak Pepijn Lijnders tijdens zijn eerste training bij NEC. Tekst gaat verder onder de video.

Eén en al lof

Klopp is lovend over zijn vertrekkende assistent: 'Zijn belangrijkste bijdrage is de ontwikkeling en het inbrengen van jong talent in het eerste team. Hij heeft zo'n groot voetbalintellect. Zijn bereidheid om te leren en informatie op te nemen, én om zich altijd te verbeteren als coach zorgen ervoor dat hij zich onderscheidt.'

Klopp doet ook nog een opzienbarende onthulling: 'Er is geen grotere fan van NEC Nijmegen in Liverpool dan ik. En ik weet dat dit het prille begin van een lange reis voor Pep is. Eén waarin hij zonder twijfel een succes zal worden.' aldus de coach op de site van Liverpool FC.

