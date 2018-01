Burgemeester Nunspeet maakt zich grote zorgen om verwarde personen

NUNSPEET - Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet zegt in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij zich grote zorgen maakt over de enorme toename van meldingen van personen met verward gedrag: 'We zien dat de visie op de behandeling van cliënten in de GGZ flinke effecten heeft.'

Van der Weerd zegt dat de Geestelijke Gezondheidszorg in financieel opzicht best goedkoper kan zijn geworden: 'Misschien wel een paar miljoen, maar de afwentelingseffecten op de politie en gemeente zijn fors. Ik heb mijn vraagtekens bij het netto financiële effect.' Daarnaast maakt Van de Weerd zich zorgen over de gevolgen voor de cliënten: 'Je zult maar ggz-cliënt zijn, jezelf heel angstig, boos of ziek voelen, voelen dat je hulp nodig hebt en vervolgens word je door de ggz weer over de schutting in de maatschappij gekieperd. En de omstanders, familie, buren, dorpsgenoten, die jou niet begrijpen, bang zijn voor je gedrag, soms zelfs letterlijk te lijden hebben onder jouw handelingen, hoe moeten we daarmee omgaan?'

De burgemeester van Nunspeet wil er voor pleiten om de 'doorgevoerde wijzigingen in de ggz nog eens goed tegen het licht te houden en soms zelfs terug te draaien.'

Aanrijtijden ambulance

Daarnaast schenkt van de Weerd in zijn toespraak aandacht voor de aanrijtijden van de ambulance: die rijdt vaker op tijd sinds de ambulancedienst een 'voorwaardescheppende locatie' heeft op recreatiepark Waldpark. Daar staat de ambulance niet permanent, maar alleen als de andere ambulances onderweg zijn. Uit onderzoek van RTL uit 2015 bleek namelijk dat 15 procent van de ambulances in Nunspeet er te lang over deed, terwijl dat gemiddeld genomen 5 procent is.

Overlast drugs en alcohol

De burgemeester maakt zich zorgen over het overlast van drugs en alcohol: 'Waar we ook graag een verandering zien, is bij de overlast door alcohol en drugsgebruik. Het aantal meldingen bij de politie is in 2017 met 27% gestegen, daar zouden we graag een grote daling zien. Dat kan wanneer iedereen meewerkt. Ouders, school, sportvereniging, kerk, gemeente, wijkagenten, iedereen kan er aan bijdragen. Excessief alcoholgebruik is voor iedere geleding apart niet op te lossen, maar samen kun je heel ver komen. Ik roep iedereen dan ook op om komend jaar actief mee te doen in de preventieacties.'

