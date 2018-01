350 jaar Achterhoek gevierd met boek, expo en kunstwerk

EIBERGEN - 'Waer iemant duisent vreugden soek/ Mijn vreugt is in dees' achter-hoek.' In deze dichtregels van de Achterhoekse dichter Willem Sluiter wordt de Achterhoek voor het eerst genoemd. De dichtregels uit 1668 vormen de aanleiding om nu, 350 jaar later, de naam van het gebied in Oost-Nederland te eren.

Met de presentatie van het logo heeft een projectgroep dinsdag het startsein gegeven. Het idee is om tijdens de open monumentendagen in september, verschillende activiteiten te organiseren.

Jaar vol activiteiten

In september verschijnt een boek Van achter-hoek tot Achterhoek, is er in museum Schepers in Eibergen een tentoonstelling te zien over dichter Willem Sluiter en over 350 jaar Achterhoek en wordt er gekeken of de Achterhoekse dichter geëerd kan worden met een kunstwerk.

'We willen heel veel, maar kunnen niet alles', zegt Arend Heideman van de projectgroep. 'We hopen dat er heel veel initiatieven verspreid in de Achterhoek zullen ontstaan.

Wie was Willem Sluiter?

Willem Sluiter werd in 1627 geboren in Neede. Hij woonde en werkte in Eibergen. Hij was daar onder andere predikant in de Oude Mattheüskerk. Hij schreef gedichten over het eenvoudige plattelandsleven. 'Hij was heel erg populair. Achterhoekers hadden in de kast twee boeken staan. De Bijbel en werk van Willem Sluiter', zegt Heideman. Museum De Scheper in Eibergen bezit een groot deel van zijn werk; er liggen ruim 130 werken.