Het 'nieuwe' Zevenaar van start De raadsleden van de nieuwe gemeente Zevenaar leggen de eed af. Foto: Omroep Gelderland Commissaris van de Koning Clemens Cornielje spreekt bij de raadsvergadering. Foto: Omroep Gelderland Bloemen voor de raadsleden. Foto: Omroep Gelderland De wethouders van de nieuwe gemeente Zevenaar leggen de eed af. Foto: Omroep Gelderland

ZEVENAAR - Even tijd om bij te komen van oud en nieuw hebben ze in Zevenaar niet: De oliebollen zijn nog maar net weggespoeld met champagne of er moet alweer vergaderd worden. Zevenaar en Rijnwaarden zijn vanaf 2018 één gemeente en dat betekent dat er meteen een boel officiële zaken geregeld moeten worden.

Terwijl de meeste gemeenten deze week nog geen vergaderingen hebben, start Zevenaar vanavond met een uitgebreide raadsvergadering waarin de nieuwe gemeenteraad, het nieuwe college, de burgemeester en allerlei commissies beëdigd en geïnstalleerd worden. Dat is verplicht na een herindeling. De nieuwe gemeente Zevenaar heeft ongeveer 43.000 inwoners. Inmiddels zijn alle personeelsleden van Rijnwaarden verhuisd naar het gemeentehuis in Zevenaar. Het gemeentehuis in Lobith gaat dicht. De burgemeester van Rijnwaarden Ella Schadd- De Boer wordt voorlopig waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Zevenaar totdat een definitieve opvolger is gevonden. De nieuwjaarsreceptie van de nieuwe gemeente Zevenaar is op maandag 8 januari. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl