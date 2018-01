Deel dit artikel:











Een Duitse soldaat verveelt zich met fatale gevolgen Het graf van Dirk Jan Fun

BUURMALSEN - Hoeveel pech kan je hebben? Het is donderdag 11 januari 1945, Dirk Jan Fun uit Buurmalsen is een ruime week getrouwd. Hij vertrekt rond 13.00 uur op de fiets naar zijn ouderlijk huis aan de Groeneweg. Over zijn schouder heeft hij een stok met daaraan een melkkan. De fietstocht verloopt probleemloos, tot zijn pad dat van een verveelde Duitse soldaat kruist...

Die verveelde Duitse soldaat probeert de melkkan te raken en schiet. Maar de kogel ketst af en raakt Dirk Jan Fun in zijn hals. Hij weet nog twintig meter te lopen voor hij neerzakt in de sneeuw. Kort erna sterft hij, 27 jaar oud. Dirk Jan Fun - Richard van de Velde, oorlogsslachtofferswestbetuwe.nl Het verhaal gaat dat de Duitse soldaat zich zo schuldig voelde over zijn daad, dat hij diezelfde avond nog zelfmoord heeft gepleegd bij de Buurmalsense kerk. Maar bewijs ervoor ontbreekt. Richard van de Velde wil oorlogsslachtoffers uit de westelijke Betuwe een gezicht geven zodat ze niet vergeten worden. Daarom vertelt hij hun verhalen op zijn website oorlogsslachtofferswestbetuwe.nl.