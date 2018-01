Deel dit artikel:











Donderdag in groot deel Gelderland geen bussen Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Door een staking rijden donderdag in een groot deel van Gelderland geen bussen, meldt vakbond FNV. 'De actiebereidheid is heel groot.' In de Achterhoek rijden wel bussen, omdat de chauffeurs daar onder een andere cao vallen.

Er rijden ook minder of geen Breng-treinen, zegt FNV-woordvoerder Lutz Kressin. De treinen van Arriva rijden volgens hem wel. Breng en Arriva zeggen op Twitter dat ze nog niet kunnen inschatten wat de gevolgen van de staking zijn. Het gaat om een landelijke staking. Volgens de vakbond weigeren de werkgevers afspraken te maken om de werkdruk te verlagen. 'Geen plaspauzes' De werkroosters van buschauffeurs en treinpersoneel worden steeds krapper, zegt de vakbond. 'Roosters waarin 4 uur achter elkaar moet worden gereden, komen steeds vaker voor. Chauffeurs krijgen geen plaspauzes en moeten 'verloren' tijd inleveren op hun lunchkwartier, de volgende rit moet tenslotte ook op tijd vertrekken.' FNV-woordvoerder Lutz Kressin over de staking: Zie ook: Buschauffeurs leggen massaal werk neer vanwege werkdruk

