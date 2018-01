Lijnders is achtste trainer NEC in 4,5 jaar tijd

NIJMEGEN - Trainers houden het bij NEC niet lang uit. Pepijn Lijnders wordt de achtste in 4,5 jaar tijd die het mag gaan proberen bij de Nijmeegse club.

Alex Pastoor werd in augustus 2013 ontslagen. Hij werd opgevolgd door Anton Janssen, die in mei 2014 het veld ruimde nadat NEC was gedegradeerd.

Ruud Brood nam het stokje over. Nadat hij NEC naar het kampioenschap had geleid, vertrok hij naar PSV. Hij werd daar assistent.

Ernest Faber hield het na één seizoen voor gezien. Na een conflict met directeur Bart van Ingen koos hij in 2016 voor een avontuur bij FC Groningen.

Peter Hyballa mocht het daarna proberen. Een zwakke serie na de winterstop brak de Duitser op. Na twaalf nederlagen in dertien wedstrijden viel het doek.

Daarna had clubman Ron de Groot even de leiding. In juli 2017 werd Adrie Bogers tot trainer benoemd. Anderhalve week daarvoor was hij aangesteld als assistent.

Op 2 januari 2018 maakt NEC bekend dat Bogers wordt vervangen door Pepijn Lijnders. Bogers wordt weer assistent.

Zie ook: Pepijn Lijnders nieuwe trainer NEC