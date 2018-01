'Het was zo'n lief meisje'; ongeloof na vondst lichaam Buren

Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om de 21-jarige bewoonster. Omdat de politie een misdrijf niet uitsluit, is er een groot team op de zaak gezet. Voor het pand is daarom een speciale onderzoekswagen, een zogenoemde PD Unit, geplaatst. De omgeving is afgezet met zwarte schermen en rood-wit lint.

Politiewoordvoerder Paul Koetsier: 'Wij hebben nog heel veel vragen en je kunt maar één keer goed onderzoek doen. Daarom zijn we dinsdag en woensdag met zo'n 20 tot 25 rechercheurs alles aan het napluizen. Voorlopig houden we alle scenario's nog open, ook een misdrijf.' Deze week wordt het lichaam van de dode vrouw onderzocht om te kijken waar zij aan overleden is. Zij woonde in een appartement van de JP van den Bent-stichting, die mensen begeleidt die ondersteuning nodig hebben. Voor zover de politie weet waren er in de nacht van oud en en nieuw alleen de vrouw, een ander cliënt en een begeleider aanwezig. Die alarmeerde de brandweer.

'Zij had een hondje en wij hebben een hondje'

De familie Ruiter woont in het appartementencomplex waar het drama gebeurde. Ze kennen het vermoedelijke slachtoffer alleen van het voorbijgaan: 'Ze woonde hier nog niet zo lang. We kennen haar alleen van het groeten. Zij heeft een hondje en wij hebben een hondje.' Mevrouw Ruiter bevestigt dat het hondje van het slachtoffer ook is omgekomen.

Alle bewoners mochten rond 10.00 uur weer terug naar huis. Meneer en mevrouw Ruiter vermoedden in eerste instantie dat het slachtoffer door koolmonoxidevergiftiging om het leven was gekomen. Dat veranderde toen ze hoorden dat er mogelijk sprake was van een misdrijf. 'Ik kan het niet geloven dat het met zo'n jong meisje is gebeurd. Zo'n heel lief meisje.'

Hulpverlener sliep in een kamer naast het slachtoffer

Het slachtoffer woonde bovenin het complex, bevestigen meneer en mevrouw Ruiter: 'Bovenin waar ze woonde, is begeleid. Er wonen mensen met een lichte verstandelijke beperking. Weer een kamertje verderop sliep een jongen. Die is opgevangen in Tiel. En verder weten we eigenlijk niets.'

In de kamer naast het slachtoffer sliep volgens het echtpaar een hulpverlener. 'Er zijn op een gegeven moment nachtdiensten ingevoerd', vertellen de twee. 'De begeleider heeft ook 112 gebeld.'

