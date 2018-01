Pepijn Lijnders nieuwe trainer NEC

NIJMEGEN - De 34-jarige Pepijn Lijnders is met ingang van vandaag de nieuwe hoofdtrainer/coach van NEC. Hij tekent voor anderhalf seizoen, met daarbij een door NEC te lichten optie voor nog een extra seizoen.

Adrie Bogers, die het afgelopen halfjaar het eerste elftal leidde, wordt weer assistent-trainer. Voor Lijnders is NEC de eerste club waar hij als hoofdtrainer aan de slag gaat.

De Limburger was de laatste elf seizoenen actief bij FC Porto en Liverpool FC. Bij FC Porto was hij zeven seizoenen verantwoordelijk voor het opzetten en doorontwikkelen van een zeer succesvolle voetbalacademie.

Verslaggever Jan Sommerdijk over de nieuwe trainer:

Aanvullende persoonlijkheid

Technisch directeur Remco Oversier van NEC is blij met Lijnders. 'Hij heeft een aanvullende persoonlijkheid in onze technische staf, heeft andere kennis en ervaring, komt uit weer een andere omgeving, maar staat wel voor het voetbal dat wij in Nijmegen graag willen ontwikkelen, passend bij NEC en de plannen voor de komende jaren', legt hij uit. 'Dat, in combinatie met de persoonlijkheid van Adrie, zijn jarenlange ervaring en inhoudelijke expertise, geeft ons het gevoel dat we hiermee een hele goede balans hebben gevonden in passie, ervaring en ontwikkeling. De aanvulling die we zochten op Adrie, Patrick en Wilfried hebben we met Pepijn gevonden.'

Mee op trainingsstage

De selectie en staf van NEC zijn deze week op trainingskamp in het Spaanse Estepona. Lijnders zal daar voor het eerst de trainingen van het eerste elftal leiden.

De Limburger is klaar voor zijn eerste klus in het Nederlandse betaalde voetbal. 'Het zegt veel over deze club dat ze heel bewust voor mij gekozen hebben. Ik identificeer me met hun ambitie en plannen, ik geloof in ontwikkeling van team en spelers én in toegewijde training. De enige manier om verder te komen is meer en beter. De druk om te spelen voor het kampioenschap is er één met een privilege, waar elke topsporter naar op zoek is. Ook naar de samenwerking met deze technische staf kijk ik enorm uit.'

