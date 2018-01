'Rare geluiden' bij loods: inbrekers betrapt

DOESBURG - Dankzij een alerte getuige heeft de politie maandag in Doesburg twee inbrekers kunnen aanhouden.

De passant hoorde bij een loods aan de Barend Ubbinkweg 'rare geluiden', waarop hij de politie belde. Die kwam met meerdere eenheden ter plaatse.

Agenten constateerden dat er daadwerkelijk was ingebroken, want de deur van de loods stond open. Na een zoektocht, waarbij ook een hondengeleider werd ingezet, konden in de omgeving twee verdachten worden aangehouden. Ze hadden inbrekersgereedschap bij zich.

Het is niet bekend of er iets is weggenomen uit de loods.