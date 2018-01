Woensdag windstoten tot 100 km/uur: 'Het wordt een stormachtig dagje'

ARNHEM - Het kustgebied krijgt woensdag te maken met een westerstorm. Er worden zeer zware windstoten tot boven de 110 kilometer per uur verwacht. In Gelderland zal het zo'n vaart niet lopen, maar ook hier wakkert de wind flink aan.

Vanwege de harde wind is woensdag in het hele land code geel van kracht. De waarschuwing van het KNMI geldt van 3.00 uur tot 18.00 uur. Mensen die de weg op gaan, wordt geadviseerd de weerberichten goed in de gaten te houden.

In Gelderland worden windstoten tot 100 kilometer per uur verwacht. 'Het wordt een stormachtig dagje', zegt weerman Tom van der Spek van MeteoGroup.

Luister het weerpraatje van Tom van der Spek terug:

Kletsnatte avond en nacht

Dinsdagochtend is er kans op een bui, maar in de middag wordt het droog en laat ook de zon zich af en toe zien. In de namiddag wordt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. 'Het wordt een kletsnatte avond en nacht, waarin het onstuimig wordt met later ook zware windstoten', aldus Van der Spek.

