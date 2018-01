Nijmeegse bevolking groeit het hardst

NIJMEGEN - Nijmegen is met een toename van 2416 inwoners de Gelderse gemeente die het hardst gegroeid is in 2017. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nijmegen staat daarmee landelijk op plaats zeven. Arnhem staat op de tiende plaats met een bevolkingsgroei van 1570 mensen. De lijst wordt aangevoerd door Amsterdam. Veel jongeren trekken jaarlijks naar steden of de Randstad voor een opleiding of werk. Daar groeit de bevolking volgens het CBS dan ook in de meeste gemeenten.

Veluwe groeit

Opvallend is ook de groei van de bevolking op de Veluwe. Daar groeiden Ede en Barneveld elk met ongeveer duizend nieuwe inwoners. In de gemeenten aan de randen van het land zijn in 2017 meer inwoners overleden dan geboren. Volgens het CBS is de bevolkingskrimp in bijna een kwart van de Nederlandse gemeenten te wijten aan vergrijzing. In de Achterhoek wonen relatief veel ouderen en weinig vrouwen in de vruchtbare leeftijd.