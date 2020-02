Kritiek FNV op uitbater Betuweroute

De bond schrijft dat in een brief aan minister Schultz van Haegen. Keyrail is de exploitant van de Betuweroute.

Concessie

FNV Spoor wil de minister waarschuwen, omdat zij van plan is de nieuwe tienjarige concessie voor het totale spoorgoederenvervoer vanaf september 2013 aan Keyrail te verlenen. De vakbond vindt dat geen goed plan.

Commercie

Volgens FNV Spoor voelen werknemers zich onder druk gezet om commerciële belangen voorrang te geven boven veiligheid. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals op het rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht waar onder meer wordt gewerkt met wagons met gevaarlijke stoffen als lpg en ethanol. Keyrail zou verder onder meer met cijfers hebben geknoeid om een positiever beeld over de prestaties te laten ontstaan en te weinig personeel hebben.

ProRail

Volgens de bond is de exploitatie bij ProRail in veel betere handen. De spoorbeheerder heeft volgens FNV Spoor "de middelen, de mensen en de professionaliteit om alles in goede banen te leiden".

Reactie Keyrail

Keyrail erkent dat er onrust is onder het personeel, maar herkent zich niet in het beeld dat de bond oproept. Volgens het bedrijf hebben de werknemers FNV Spoor zelfs gevraagd de brief te rectificeren.