Geliefde autodealer (71) overlijdt op dag van pensioen

NIJMEGEN - De geliefde Millingse autodealer Peter Scholten (71) is overleden. Per 1 januari 2018, vandaag dus, zou hij met pensioen gaan. Na 52 jaar verkocht hij zijn zaak aan Oostendorp Autogroep. Van dat pensioen heeft hij dus niet meer mogen genieten.

In 2012 ontving hij uit handen van toenmalig burgemeester van Millingen aan de Rijn de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn grote verdiensten ten behoeve van de Millingse gemeenschap. Zo vervulde hij verschillende bestuurstaken in Millingen en was hij een betrokken lid van de OSRN, de businessclub van NEC.

'Een markant man'

Bij het lokale mediabedrijf BD1 wordt geschokt gereageerd door dorpsbewoners. 'Gecondoleerd en veel sterkte met een verlies dat groot is. Een markant man is ons ontvallen', schrijft een bewoner. 'Gecondoleerd voor de nabestaanden. Woorden schieten tekort. We zijn er stil van', schrijft een ander.

Scholten begon 52 jaar geleden bij zijn vader en bouwde het Toyota-imperium uit van Millingen aan de Rijn naar Nijmegen.

