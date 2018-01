Deel dit artikel:











Kater? In Nijmegen gaan ze gewoon nog even door Foto: Pixabay

ARNHEM - Op nieuwjaarsdag uitbrakken op de bank of met een kater in bed liggen? Niets daarvan in Nijmegen bij de voormalige Honigfabriek. Daar doen ze het feestje nog eens dunnetjes over.

Het evenement Frietje Stooffeest is inmiddels een traditie in de stad en eigenlijk altijd volle bak. Er wordt gedronken en patat met stoofvlees gegeten, een anti-katermaaltijd. Traditioneel op de middag en avond na de jaarwisseling, ook tijdens de editie van 2018 is het volle bak. 'Even met vrienden een dansje doen. De nacht nog even doortrekken', aldus één van de bezoekers. Verslaggever Sonja Booms ging een kijkje nemen en hoorde veel over katers, drank en stoofvlees:



Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl