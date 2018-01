Vredeswandeling: van kerk via synagoge naar moskee

APELDOORN - Een bijzondere wandeling door het centrum van Apeldoorn op Nieuwjaarsdag: traditioneel stond er de Vredeswandeling op het programma. Mensen met verschillende achtergronden, religies en overtuigingen liepen samen door de stad voor vrede.

'Schouder aan schouder met onze joodse- en moslimbroeders en zusters, samen met protestanten, katholieken en met niet-gelovigen. Zo laten we zien dat het kan: vrede is werkelijk mogelijk in onze wereld, dichtbij en ver weg', aldus een van de deelnemende kerken op haar website.

Pastoor Ronald Dashorst kijkt tevreden terug. 'Het was heel bijzonder en indrukwekkend om samen te lopen met mensen met zoveel verschillende achtergronden', vertelt hij. 'We zijn begonnen bij de Onze Lieve Vrouwekerk en liepen langs de synagoge en de moskee.' In totaal liepen er ongeveer 200 mensen mee met de tocht. Alle deelnemers droegen bordjes met daarop 'vrede' in verschillende talen.

Gescheiden door de oorlog

Onder meer locoburgemeester Mark Sandmann hield een toespraak. Toch heeft een Syrische vluchteling de meeste indruk gemaakt op de pastoor. 'Hij vertelde op zo'n mooie manier over zijn broer in Duitsland en familie in Syrië. Ze zijn gescheiden door de oorlog. Maar hij bouwt hier in Apeldoorn aan vrede, dit is zijn toekomst', aldus de pastoor.

De Vredeswandeling vindt jaarlijks plaats op 1 januari, de Internationale Dag van de Vrede. Door de hele wereld worden wandelingen georganiseerd.