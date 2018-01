Deel dit artikel:











Weer mensen in Sint Jansbeek (maar dit keer vrijwillig) Foto: Facebook.com/Bewonersgroep Arnhems Hart

ARNHEM - De Sint Jansbeek is pas net open en heeft nu al een roerige geschiedenis van auto's en mensen die er, per ongeluk, in terecht komen. Op 1 januari beleefde het Arnhemse water een geheel nieuwe primeur: mensen die vrijwillig de beek in sprongen - waarschijnlijk als nieuwjaarsduik.