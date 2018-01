Deel dit artikel:











Dronken automobilist krijgt ongeluk Foto: Politie Nijmegen-Noord

NIJMEGEN - Voor een automobilist in Nijmegen is 2018 niet al te best begonnen. De bestuurder veroorzaakte een ongeluk en bleek bovendien onder invloed van alcohol en drugs te zijn.

Over de identiteit van de bestuurder is niets bekend, het is ook niet duidelijk of de persoon is aangehouden.