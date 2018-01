Waar is de lichtgevende sneeuwpop Billy?

NIJMEGEN - Ze noemen het een drama: huisgenoten Bart Sopers en Sander Montanus, want Billy is weg. Toen ze op Nieuwjaarsdag hun voordeur uitstapten om hun lichtgevende sneeuwpop Billy te begroeten, bleek deze niet meer in de tuin te staan.

Het was een cadeautje voor de buurt, een paar weken geleden. Een metershoge, lichtgevende sneeuwpop, vergezeld door twee pinguïns. Hij kreeg de naam Billy, en trots stond hij te stralen in de voortuin van de mannen aan de Graadt van Roggenstraat.

Maar Billy heeft maar drie weken mogen stralen. Hij is verdwenen, vertelt een aangeslagen Sander: 'Het was erg zuur wakker worden. Het is een drama wat er zich heeft afgespeeld. Toen ik het zag heb ik meteen Bart wakker gemaakt.' Samen besloten ze meteen een zoekactie op touw te zetten.

#waarisbilly

In eerste instantie gingen de twee de buurt in om te kijken waar Billy is gebleven, maar die zoektocht leverde niks op. De mannen maakten een affiche: 'Billy is een echte gezelschapssneeuwpop, maar sinds 1 januari in de vroege morgen hebben we niets meer van hem vernomen,' staat er op het briefje. Ook is er de hashtag #waarisbilly in het leven geroepen. Mensen die meer weten worden opgeroepen zich te melden.

Het opsporingsbericht: