Dode Buren was 21-jarige bewoonster; politie sluit misdrijf niet uit

BUREN - De persoon die bij de brand in Buren om het leven kwam, was zeer waarschijnlijk de 21-jarige bewoonster. Dat zegt de politie. Omdat de politie een misdrijf niet kan uitsluiten, wordt er een groot team op de zaak gezet.

Of het inderdaad om de bewoonster gaat, moet uit nader onderzoek blijken. De brand brak in oudejaarsnacht uit in het appartementencomplex. Dat deel van het complex werd gehuurd door een GGZ-instelling.

De politie houdt rekening met meerdere scenario's.

