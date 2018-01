Wijchenaren willen niet zeulen met zakken restafval

WIJCHEN - Een deel van de Wijchenaren is het niet eens met het nieuwe afvalbeleid van de gemeente dat op 1 juni ingaat. De grijze kliko aan de straat is daarmee verleden tijd. Bewoners moeten zelf hun restafvalzakken weg gaan brengen naar ondergrondse containers. Omgekeerd inzamelen wordt het genoemd.

'Fijn als de gemeente je zonder verdere communicatie iets door je strot duwt. Ik wil niet met een zak met restafval gaan lopen omdat de gemeente dat wil. De grijze kliko voldoet prima', aldus de bezorgde bewoner Willie Plank. Vooral voor ouderen en mindervaliden zou de nieuwe manier van inzamelen een probleem kunnen worden, zeggen veel bewoners. Er bestaat daarnaast veel angst voor zwerfafval. Veroorzaakt door bewoners die geen zin hebben in een tocht met restafval en hun afval dan maar dumpen.

Een petitie tegen het nieuwe beleid is inmiddels al ruim 2200 keer ondertekend. Toch houdt de gemeente voorlopig voet bij stuk. 'De methode omgekeerd inzamelen stimuleert dat mensen nog beter hun afval scheiden', valt te lezen in een verklaring. 'Omdat we oud papier, gft en plastic+ afval, zoveel mogelijk aan huis ophalen, kunt u dit makkelijk scheiden. Doordat u iets meer moeite moet doen om het restafval weg te brengen, stimuleren we het scheiden nog eens extra.'

Nuttige dingen doen

Volgens de boze bewoners kosten de nieuwe ondergrondse containers vooral heel veel geld en leveren ze maar weinig op. 'Met 1,3 miljoen euro gemeenschapsgeld kunt u ook nuttige dingen doen', staat in de petitie.