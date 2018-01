Deel dit artikel:











Man probeert auto te stelen en gooit ruiten woning in Foto: Omroep Gelderland

EIBERGEN - Een man heeft zich maandagochtend flink laten gaan in Eibergen. Hij probeerde een auto te stelen op De Brink, maar werd betrapt door de eigenaar. Even later gooide hij ook nog de ruiten in van een woning in het dorp.

Agenten ontvingen iets na 09.00 uur een melding van de autodiefstal. De eigenaar betrapte de verdachte en belde direct de politie. Tijdens de zoektocht naar de man kwam er een melding binnen van een woninginbraak aan de Burgemeester Wilhelmweg. De bewoners van die woning zaten binnen toen de ruiten werden ingegooid. Het bleek om dezelfde man te gaan. Niet veel later werd hij door agenten gezien en aangehouden. Tijdens de aanhouding verzette hij zich. De man is overgebracht naar het arrestantencomplex. Na zijn arrestatie bleek dat er ook was ingebroken in een andere woning aan de Burgemeester Wilhelmweg. Of de man ook verantwoordelijk was voor die inbraak wordt onderzocht. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl