Beroving na bedreiging met wapen tijdens het pinnen

NIJMEGEN - Een 51-jarige man uit Nijmegen is op oudejaarsavond beroofd tijdens het pinnen aan de Hatertseweg. Toen hij net zijn pincode ingetoetst had, werd er plotseling een wapen op hem gericht.

Uit het niets stonden er twee mannen met bivakmutsen om de Nijmegenaar heen. De één richtte een wapen op hem, de andere sommeerde hem om weg te gaan. Vervolgens haalden de twee een onbekend bedrag van de rekening, waarna ze er vandoor gingen. Of het slachtoffer zijn pinpas terug heeft gekregen is niet bekend.

Bivakmuts en capuchon

De politie onderzoekt wat er gebeurd is en zoekt getuigen. De mannen zouden gekleed zijn in donkere bovenkleding. De man met het wapen had een normaal postuur en een lengte van ongeveer 1.85, droeg een capuchon en een bivakmuts. De andere man droeg alleen een bivakmuts.