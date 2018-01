Vuurwerk mogelijk oorzaak woningbrand; jongen opgepakt

KERKDRIEL - Een minderjarige jongen uit Kerkdriel is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het ontstaan van een woningbrand in zijn woonplaats.

Vlak voor 22.00 uur op oudejaarsavond kreeg de brandweer een melding van brand in een benedenwoning. Daar bleek in de slaapkamer brand te zijn uitgebroken. De bewoner kon veilig zijn woning verlaten en raakte niet gewond. De brandweer heeft de brand geblust, maar de woning is onbewoonbaar. De bewoner is elders ondergebracht. Omliggende woningen raakten niet beschadigd.

Vuurwerk door het raam?

Tijdens het eerste onderzoek ontstond het vermoeden dat de brand mogelijk ontstaan was doordat er vuurwerk via een openstaand raam in de slaapkamer terecht was gekomen, waarna beddengoed vlam heeft gevat.

Op basis van getuigenverklaringen is de minderjarige jongen aangehouden. Hij wordt gehoord om zijn rol te achterhalen.