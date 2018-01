Moslims ruimen vuurwerk op uit geloofsovertuiging en 'niet als taakstraf'

Als de meeste inwoners van Nunspeet op nieuwjaarsdag nog op een oor liggen, verzamelen zich zo'n 25 moslims bij het winkelcentrum in de binnenstad. Imam Safeer Siddiqui deelt vuilniszakken en bezems uit. De schoonmaakspullen zijn door de gemeente uitgeleend aan de leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Vuurwerk komt makkelijk los

Eén van de schoonmakers is de tiener Khaqan. 'Ondanks de regen komt het vuurwerk makkelijk los van de straat,' zegt hij. Met zijn bezem heeft hij inmiddels een enorme berg vuurwerkafval bij elkaar geveegd. Op de vraag of hij gisteravond zelf ook wat heeft afgestoken, is hij kort: 'Nee, dat doen wij nooit. Ik vind het geldverspilling.'

'Het wordt inmiddels zeer gewaardeerd in Nunspeet,' vertelt imam Siddiqui. 'Mensen komen zelfs met gebakjes aan en dat is heel motiverend voor de jongeren die hier vroeg in de ochtend geheel vrijwillig de straat opruimen.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

'We doen dit vrijwillig'

De schoonmaakploeg is dan ook een vertrouwd gezicht in Nunspeet. Dat was twintig jaar terug wel anders, vertelt de imam. Toen dacht menig Nunspeter dat de schoonmakers voor straf de straat moesten schoonvegen. 'In Nunspeet is het nu bekend dat dit geen taakstraf is, maar dat we dit vrijwillig doen. 20 jaar terug dachten mensen werkelijk dat we gestunt hadden met vuurwerk, terwijl dat dus helemaal niet zo is. We doen dit uit onze geloofsovertuiging.'

Khaqan beaamt dit volmondig, terwijl hij de straat met zijn bezem nog eens flink schrobt: 'Schoonmaken is best wel belangrijk voor onze religie.'

De gemeenschap heeft vandaag ook schoonmaakacties gehouden in Arnhem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Almere en Drunen. 'Onze religie leert ons dat we ons land en onze medemensen moeten dienen. Het is een nederig gebaar, maar ik hoop dat het een groot verschil maakt,' aldus imam Siddiqui.