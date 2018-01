'Hoe noordelijker je komt, hoe rustiger het wordt'

NIJMEGEN - Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls naar aanleiding van de incidenten tijdens de viering van oud en nieuw in Gelderland. Hij constateert dat het relatief rustig is verlopen. 'Maar ik wen er nooit aan.'

De burgemeester vertelt dat het in zijn stad rustiger is verlopen tijdens oud en nieuw dan vorig jaar: 'De getallen zijn lager. Dat is het goede nieuws. Maar ik wen er nooit aan.' Bruls somt op dat de brandweer in Nijmegen toch 43 keer moest uitrukken en dat de politie zes aanhoudingen heeft verricht én in een Nijmeegse wijk werd uitgedaagd: 'Als we dat elke gemiddelde zaterdag hadden, zouden we er hoorndol van worden.'

Relatief rustig

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland spreekt van een relatief rustig verloop van de jaarwisseling met 128 meldingen. De woordvoerder van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden ziet zelfs een afname van het aantal buitenbrandjes: 'In de middag was het met drie buitenbrandjes een kwart van vorig jaar. In de avond was het met dertien of veertien de helft. Dat komt waarschijnlijk door het slechte weer.'

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Hij denkt ook dat het slechte weer voor minder incidenten heeft gezorgd: 'We hadden geluk met het weer.'

Zonder exacte cijfers te noemen, weet hij dat er met enkele honderden meldingen in zijn regio meer incidenten waren dan in de andere twee Gelderse veiligheidsregio's: 'Traditioneel moet je wel zeggen, en dat zeg ik niet met trots, dat in het zuiden het merendeel van de incidenten is. Hoe noordelijker je komt, hoe relatief rustiger het wordt.'