Man bewusteloos geslagen na opmerking over vuurwerk

BEMMEL - Een 49-jarige man uit Haalderen is tijdens de nieuwjaarsnacht voor de ogen van zijn vrouw en kinderen zwaar mishandeld. Drie jongemannen sloegen hem in Bemmel zo hard op zijn hoofd, dat hij bewusteloos raakte.

Het slachtoffer liep rond 02.00 uur met zijn vrouw en twee kinderen in de tienerleeftijd over de Van Nispenlaan in Bemmel. Verderop, ter hoogte van het Over Betuwe College stonden drie jongens vuurwerk af te steken. Op een gegeven moment werd het vuurwerk in de richting van het gezin gegooid. Toen de man daar iets van zei, kreeg hij meerdere klappen tegen zijn hoofd.

Behoorlijk gewond

De jongens zijn daarna via het fietspad richting het Over Betuwe College gevlucht. Ze lieten het slachtoffer bewusteloos achter. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. De vader raakte volgens de politie behoorlijk gewond.

De politie is een onderzoek gestart naar de zware mishandeling en zoekt naar getuigen. De drie jongemannen waren mogelijk lichtgetint, en één van hen zou een oranje jas of vest hebben gedragen.