VIDEO: honderden mensen rennen ijskoud water in Foto: Omroep Gelderland

BORCULO - Omdat het altijd leuk is om te kijken naar mensen die op nieuwjaarsdag vrijwillig het koude water in rennen, zonden we de nieuwjaarsduik in Borculo live uit.

De nieuwjaarsduik in Borculo trekt een paar honderd mensen die het nieuwe jaar fris willen beginnen. De duik wordt gehouden in de Hambroekplas. Dit jaar was de 14e editie van het evenement. Bekijk de video: Zie ook: Zin in een nieuwjaarsduik? Dat kan hier! (+ tips voor een veilige duik) Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl