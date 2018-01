Vredestichter zelf geslagen en bedreigd

NIJMEGEN - Een man die dacht in Nijmegen iets goeds te doen door een ruzie te sussen, is door een van de vechtersbazen zelf gemept. Hij werd ook bedreigd met een mes.

Tijdens de nacht van oud op nieuw wilde de man uit Grave ertussen springen op de Tunnelweg in Nijmegen. Hij werd vervolgens geslagen en raakte gewond.

Later kon de politie twee mannen van 26 en 22 uit Nijmegen aanhouden voor de mishandeling. Bij de 22-jarige man werd een mes ontdekt. Dat mes is in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek.