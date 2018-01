Deel dit artikel:











Dit is de eerste Gelderse baby van 2018! Privéfoto

NIJMEGEN - Het nieuwe jaar is pas acht minuten oud als Jeevan Ruth Glenn Brouwer geboren wordt in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.

De zoon van moeder Deborah Brouwer en vader Glenn Gokoel Missier is het eerste kindje dat in 2018 geboren is in Gelderland. Moeder Deborah maakt het goed, maar ze is wel erg moe. 'Er kwam nog behoorlijk wat bij kijken', vertelt ze. 'Maar om twaalf uur hadden wij wel echt vuurwerk. Een geweldig begin van 2018', vindt ze. Privéfoto Zie ook: Twee panters geboren in Burgers' Zoo Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl