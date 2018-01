30 vuurwerkslachtoffers in Gelderse ziekenhuizen

ARNHEM - In de Gelderse ziekenhuizen was het afgelopen nacht druk op de spoedeisende hulp, maar dat kwam niet door de jaarwisseling. Dat blijkt uit een rondgang door Omroep Gelderland.

Het aantal vuurwerkslachtoffers ligt dit jaar tot nu toe op 30, blijkt uit de rondgang. Dat aantal daalt al sinds 2014, toen 70 vuurwerkslachtoffers werden geteld. Vorig jaar waren het er 32.

Zieke mensen

'We verwachtten veel slachtoffers dit jaar omdat het slecht weer was', legt een verpleegkundige van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen uit. 'Maar dat viel gelukkig erg mee.'

'We hadden het heel druk op de spoedeisende hulp', vertelt Joke Erasmus van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. 'Maar dat kwam vooral door zeer zieke mensen die bij ons binnen kwamen.'

Bekijk in het kaartje hieronder per ziekenhuis hoeveel vuurwerkslachtoffers er zijn binnengebracht en hoeveel mensen er binnenkwamen met een alcoholvergiftiging.





Bij Ziekenhuis Rivierenland in Tiel was het het rustigst: daar kwam niemand binnen als gevolg van de jaarwisseling. Het drukst was het in het Radboudumc in Nijmegen.

Daar werden elf mensen binnengebracht met verwondingen die 'alcoholgerelateerd' zijn, vier van hen raakten gewond bij uitgaansgeweld. In het Radboud zijn ook drie vuurwerkslachtoffers behandeld. Twee van hen hadden oogletsel, een van hen had een wond aan zijn hand.