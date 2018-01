Handje schudden met nieuwe burgemeester van Rheden

RHEDEN - Het nieuwe jaar betekent in de gemeente Rheden ook een nieuwe burgemeester. Carol van Eert gaat op donderdag 11 januari aan de slag en inwoners kunnen dan gelijk kennis maken op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rheden.

Carol van Eert is de opvolger van Petra van Wingerden. Zij was de langstzittende vrouwelijke burgemeester van Gelderland, maar zij stopte op 31 december. Carol van Eert was sinds 2012 burgemeester van de gemeente Beuningen en gaat nu aan de slag in Rheden. Hij wordt donderdagmiddag 11 januari officieel geïnstalleerd.

Inwoners, ondernemers, verenigingen die aanwezig willen zijn op de nieuwjaarsreceptie, kunnen zich aanmelden bij het bestuurssecretariaat via nieuwjaarsreceptie2018@rheden.nl. Dit moet vóór 5 januari.