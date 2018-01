Schoolbrand Meteren: Elk jaar schade, maar nog nooit zo erg

METEREN - De grote brand die zondagmiddag woedde in een basisschoolcomplex in Meteren heeft voor flinke schade gezorgd. De volgende dag is goed te zien dat een deel van het pand is verwoest. In het complex zitten basisscholen De Schakel en Meester Aafjes.

Willem Snel, directeur van Meester Aafjes, staat maandag alweer op het schoolplein om de schade-expert op te vangen: 'Het is al de zoveelste keer dat er vuurwerkschade aan de school is.' Volgens hem is het elk jaar raak: 'We krijgen met regelmaat een vuurpijl door het dak. Elke keer is er waterschade, en alle boeken en schriften in een klaslokaal moeten vervangen worden. De schade is elk jaar wel 20 tot 30 duizend euro. Nu zal de schade aanzienlijk hoger zijn.'

Volgens de directeur waren verschillende jongeren al de hele middag op het schoolplein met vuurwerk in de weer. De brandweer zei eerder al dat het vuur waarschijnlijk is aangestoken.

8 januari weer naar school?

Geschrokken ouders komen maandagmiddag met hun kinderen een kijkje nemen bij de schade. Een vader staat met zijn dochter op de arm en zoontje aan de hand over het hek te turen: 'Het is wel even spannend zo ja, je eigen school in de brand zien staan. Er is nog een weekje de tijd, we wachten even af. Ik denk dat ze het wel gaan herstellen. Dat we 8 januari gewoon naar school gaan.'

Buurtbewoner Michael de Keizer maakte op Nieuwjaarsochtend de volgende foto's:

