Deel dit artikel:











Schade na schoolbrand Meteren bij daglicht goed te zien Foto: Omroep Gelderland

METEREN - De grote brand die zondagmiddag woedde in een basisschoolcomplex in Meteren heeft voor flinke schade gezorgd. Nu het ochtend is, is goed te zien dat een deel van het pand is verwoest. In het complex zitten basisscholen De Schakel en Meester Aafjes.

Volgens de directeur van Meester Aafjes waren jongeren al de hele middag op het schoolplein met vuurwerk in de weer. De brandweer zei eerder al dat het vuur waarschijnlijk is aangestoken. Buurtbewoner Michael de Keizer maakte op Nieuwjaarsochtend de volgende foto's: Zie ook: 'De tranen schieten in mijn ogen'; verslagenheid na grote schoolbrand Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl