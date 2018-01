'We hebben integere mensen nodig bij de verkiezingen'

ARNHEM - Kijk goed wie je op de lijst zet. Die oproep doet commissaris van de koning Clemens Cornielje aan de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Cornielje doet de oproep in het traditionele nieuwjaarsgesprek met Omroep Gelderland. 'Er zijn integere mensen nodig die het algemeen belang kunnen dienen. Ik heb de hoop dat partijen daar goed voor zullen zorgen.'

Goede bestuurders blijven nodig, vindt Cornielje, gezien de problematiek van de drugsoverlast en de vakantieparken waar iets mis mee is. De commissaris hamerde de afgelopen jaren al vaker op deze thema's. Zo waarschuwde hij voor ondermijning van het publiek bestuur door criminelen.

'We moeten als één overheid optreden', zegt hij nu. 'Rijk, provincies, politie, de belastingdienst. Samen moeten we de criminelen aanpakken. Er ligt ook een aanbod aan de regering om daar in Gelderland handen en voeten aan te geven.'

Vliegveld Lelystad

De commissaris van de koning zegt ook dat door de gang van zaken rondom vliegveld Lelystad het vertrouwen van veel burgers is verdwenen: 'Vertrouwen moet teruggewonnen worden, want dat zijn we wel kwijtgeraakt. Het allerbelangrijkste is dat het proces zorgvuldig gebeurt. Open en transparant. Alle belangen moeten goed worden afgewogen.'