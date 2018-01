Deel dit artikel:











Twee panters geboren in Burgers' Zoo Archieffoto - Foto: Burgers' Zoo

ARNHEM - Behalve oliebollen en appelbeignets was er vannacht ook alle reden voor beschuit met muisjes in dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem. Na middernacht kwamen twee pantertjes ter wereld.

Het gaat om welpjes van de Sri Lanka panters. De dieren werden geboren tussen 00.30 uur en 03.00 uur en de geboorte was te volgen via een webcam. Om de dieren rust te geven, zijn de pantertjes voorlopig niet voor het publiek te zien. Pasgeboren panters wegen niet meer dan een halve kilo. De oogjes van de jongen gaan na tien dagen open en na zes weken beginnen de jonge panters met het eten van vlees. Na drie maanden krijgen ze geen moedermelk meer. Op de Facebookpagina van Burgers' Zoo staat een filmpje van de kleintjes en hun moeder: