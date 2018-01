Burgemeester Buren: vreselijk om het jaar zo te beginnen

Het gaat om een bewoner van een van de bovenste appartementen. Die etage werd volgens de burgemeester gehuurd door een GGZ-instelling. 'Het is vreselijk om het jaar zo te beginnen voor de familie en de mensen die eromheen woonden', zegt De Boer. ' We zijn enorm geschrokken, dit is een menselijk drama. Het hakt er flink in, ook voor de mensen van de brandweer.'

Verzorgingshuis

De andere bewoners van het appartementencomplex zijn opgevangen in een verzorgingshuis in Buren. 'We hopen dat ze in de loop van de ochtend terug kunnen naar hun eigen huis. Er wordt nu onderzocht of er schade is aan hun appartement,' vertelt de burgemeester.

Over de identiteit van het dodelijke slachtoffer is nog niets bekend. Voor zover bekend zijn er bij de brand verder geen slachtoffers te betreuren. De politie doet onderzoek in het complex.

Bekijk het gesprek met de burgemeester:

Zie ook: Dode bij brand in appartementencomplex Buren