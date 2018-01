Deel dit artikel:











9.00 uur extra tv-uitzending Gelders Nieuws Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het zit er weer op: de jaarwisseling. Voor heel veel mensen in Gelderland was het een prima jaarwisseling, met in de ene hand een oliebol en in de andere hand een glas champagne.

Om 9.00 uur is er op tv bij Omroep Gelderland een extra uitzending met daarin het laatste nieuws vanuit Buren, waar vanochtend een bewoner om het leven kwam bij brand. Maar er is ook aandacht voor de feestelijkheden in de provincie. De uitzending is ook via de website en de app te bekijken. Klik daarvoor op deze link. Zie ook: Teruglezen: zo vierde Gelderland oud en nieuw Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl