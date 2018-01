Eerst muziek, dan pas knallen

GEESTEREN - Eerst muziek, dan pas vuurwerk. Zo gaat het al 90 jaar in Geesteren. Volgens de traditie blazen leden van muziekvereniging Amicitia eerst het nieuwe jaar in vanaf de toren van de Nederlands Hervormde Kerk. Daarna mag er pas vuurwerk afgestoken worden.

Een prachtige traditie is het. Ze doen het nu al voor het 90e jaar. Zo'n tien tot 15 leden van de muziekvereniging Amicitia blazen het nieuwe jaar in vanaf de toren van de Nederlands Hervormde Kerk in Geesteren. Direct na de twaalf klokslagen wordt vanaf de klokkenzolder het lied 'Uren, Dagen, Maanden, Jaren' ingezet. Vervolgens blaast de trompettist vanaf de hoogste verdieping van de toren een reveille. Het vuurwerk in het dorp wordt pas afgestoken nadat de trompettist is uitgeblazen. Dat hoort óók bij de traditie.

Geen tijd meer

Wim Siggelen, muzikant op de tuba, loopt al meer dan 50 jaar elk jaar alle treden in de kerktoren omhoog voor deze jaarlijkse traditie: 'Tegenwoordig is nergens geen tijd meer voor. Het is belangrijk, zeker voor een dorp, dat alles op peil wordt gehouden.' Lonneke ter Maat, de 28-jarige voorzitter van muziekvereniging Amicitia, is het levende bewijs dat de jonge generatie dat ook doet: 'Dit willen we heel graag zo houden en daarom zijn we blij dat hier aandacht voor is, zodat jonge mensen weten hoe het werkt.'